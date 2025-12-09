Un motociclista resultó herido tras un despiste en la zona de Los Molinos

Un hombre de 60 años resultó lesionado esta tarde luego de un despiste en solitario mientras circulaba por la autovía Ruta 5, en el kilómetro 51. El hecho ocurrió alrededor de las 17.30, cuando se dio aviso a los servicios de emergencia.

Cuando las dotaciones llegaron al lugar, encontraron al motociclista tendido sobre la carpeta asfáltica. Fue inmovilizado, evaluado y posteriormente derivado por el servicio médico local con una posible fractura en el miembro superior derecho.

Durante la asistencia, otras dos personas que viajaban en vehículos particulares también fueron atendidas debido al impacto emocional y físico que les generó la situación, recibiendo control de signos vitales en el lugar.

Las tareas incluyeron asegurar la zona y ordenar el tránsito hasta despejar la calzada. En el operativo intervino personal de Villas Ciudad de América, equipos policiales y el servicio de emergencias médicas.