Un vehículo volcó en la Ruta 3 y dos personas resultaron heridas

En la madrugada de este lunes, un vehículo volcó sobre la Ruta Provincial 3, en el desvío que conduce a la planta Sancor, en la localidad de Balnearia. El aviso ingresó cerca de las 2 y activó la intervención de los servicios de emergencia.

Cuando los equipos llegaron al lugar, encontraron el rodado sin ocupantes en su interior. Minutos después, dos personas vinculadas al vuelco fueron asistidas por personal médico y luego derivadas al Hospital San José para recibir atención.

Los equipos trabajaron en la estabilización del vehículo y en la interrupción de posibles fuentes de riesgo, mientras se ordenaba la circulación en la zona. Participaron Bomberos de Balnearia, Policía Caminera y personal policial local, junto con la ambulancia del hospital.