Villa Giardino: pelea entre jóvenes derivó en la detención de un hombre con un revólver

Una pelea entre jóvenes registrada anoche en la Plaza San Martín de Villa Giardino derivó en la detención de un hombre de 22 años que llevaba un revólver calibre 32, informaron desde la Guardia Local. El hecho ocurrió alrededor de las 22.25, luego de que un vecino informara los disturbios a través del sistema Ojos en Alerta.

Cuando el móvil municipal llegó al lugar, encontró a varios jóvenes discutiendo y solicitó apoyo policial. En las primeras entrevistas, una persona indicó que quien habría iniciado la riña se había retirado hacia la Plaza Rincón de Viela, por lo que se inició un patrullaje preventivo por la zona.

Instantes después, los agentes identificaron a un joven con las características señaladas. Durante el control, encontraron entre sus pertenencias un revólver plateado calibre 32 sin municiones. La verificación en el sistema arrojó que tenía un pedido de paradero vigente.

El joven fue examinado por personal médico y luego quedó a disposición de la Justicia, mientras el procedimiento fue entregado al personal policial de turno.