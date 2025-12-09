Villa María aplicó por primera vez la ordenanza contra las “hordas”

Villa María ejecutó este viernes el primer operativo bajo la Ordenanza N.º 8266, el nuevo régimen de excepción vial destinado a desalentar las llamadas “hordas”, definidas como desplazamientos que generan desorden y dificultan la circulación normal. Durante el procedimiento, se retuvieron diez motocicletas y un automóvil.

El dispositivo involucró a inspectores municipales, agentes de la Guardia Local, personal policial y representantes del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades informaron que las intervenciones comenzaron apenas entró en vigencia la ordenanza, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante y reglamentada en las últimas horas.

La normativa considera suficiente la presencia de dos vehículos —motos o autos— realizando maniobras riesgosas para que sus conductores queden alcanzados por sanciones. El objetivo es frenar comportamientos que, según se indicó, suelen involucrar principalmente a jóvenes, aunque también participan adultos.

El Municipio y la Departamental General San Martín difundieron los resultados del operativo y adelantaron que los controles continuarán durante los próximos fines de semana.