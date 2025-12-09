Violento impacto entre dos autos en avenida San Martín

Un accidente vehicular se produjo a las 11:05 en la intersección de Av. San Martín y Av. Gabriela Mistral, en Villa Carlos Paz, donde un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 43 años fue embestido en la parte trasera por un Fiat Palio manejado por un joven de 26.

El choque ocurrió en circunstancias que aún se investigan y generó daños materiales significativos en ambos vehículos, aunque no se registraron personas lesionadas. Los conductores intercambiaron datos de seguros para avanzar con los trámites correspondientes.