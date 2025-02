Detuvieron a Oscar González pero no le pusieron la tobillera electrónica

El ex legislador Oscar González fue detenido en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aunque no le pusieron tobillera electrónica. El fiscal Maximiliano Hairabedián lleva adelante la causa y se ordenó su aprehensión en su vivienda en la localidad de Villa Dolores, luego que se constatara que no cumplía sus «obligaciones legales».

González supo ser uno de los hombres fuertes del peronismo de la Provincia de Córdoba, tiene 77 años y cumple arresto domiciliario.

No se colocó tobillera electrónica porque hay faltante de stock y se conoció que la medida, ordenada por el juez Miguel Vaca Narvaja, responde a que el imputado presentaba algunos indicadores de riesgo procesal o peligro de fuga. .

Concretamente, se hizo hincapié en las «maniobras realizadas para sacar la titularidad de dominio de algunos bienes» y «ciertas conductas del imputado, que tiene un escaso nivel de acatamiento al cumplimiento de obligaciones legales».

Tras haberse dado a conocer la disposición, el abogado del detenido, Miguel Ortiz Pellegrini, denunció: «Oscar González es el único funcionario que lleva 5 juicios por un accidente».