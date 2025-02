Presentan un recurso para que la Corte revise y amplíe la condena de Cristina Kirchner

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó hoy el recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El fiscal lo hizo a través de un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país, que había confirmado la pena a seis años de prisión a la ex presidenta por administración fraudulenta impuesta en un juicio oral, según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

También este jueves la defensa de la ex vicepresidenta presentó su recurso ante la Corte Suprema y reclamó la absolución al aducir que "no tuvo intervención, directa ni indirecta, en los procesos de licitación, ejecución, certificación y/o pago de las obras investigadas", según sostuvieron sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

"Según se probó fehacientemente en el juicio", la ex presidenta "nunca impartió directivas para que terceros cometieran irregularidades en el marco de los expedientes administrativos investigados", argumentó además la defensa.

Por su parte, la fiscalía pidió que la Corte revoque la absolución por asociación ilícita luego de que Casación confirmara el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.

Para Villar, esta decisión de Casación tomada con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y la disidencia de Gustavo Hornos, se basó en "fundamentos aparentes y conclusiones dogmáticas" con "arbitrariedad". Los absueltos por asociación ilícita -Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Nelson Periotti y José López, "junto al fallecido ex presidente Néstor Kirchner—, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción mediante la división de roles definidos estratégicamente (dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado), la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos", advirtió la fiscalía en la apelación.

Esta "matriz delictiva" fue "mantenida sin variantes durante los dos mandatos presidenciales de Fernández de Kirchner".

Los acusados "se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años, a partir de distintos aportes realizados tanto desde el sector público como privado; (...) Estrecharon y mantuvieron de manera sostenida en el tiempo un acuerdo de voluntades para cometer diversos delitos, identificados algunos de éstos como defraudaciones", agregó la fiscalía.

Además advirtió que Casación no trató sus argumentos al confirmar la pena a seis años de cárcel y desestimar la apelación fiscal que reclamaba 12 años de prisión.

"Es una causa con un eminente interés público, por lo que resulta sumamente importante dirimir adecuadamente en una causa sobre corrupción de la ex presidenta de la Nación, y muchos funcionarios de importancia", fundamentó.

La pena de seis años "aparece a los ojos de cualquiera, jurista o no, como absolutamente desproporcionada por lo baja y que comunica a la sociedad, y a los presentes y futuros funcionarios, que es mejor repetir el delito, pues el beneficio es alto y la pena baja; si es que en algún momento llega a ser efectiva", concluyó.

El plazo para presentar apelaciones ante la Corte para todas las partes vencerá este viernes y luego la Cámara Federal de Casación resolverá si concede los recursos y envía el caso a la Corte.

Si los rechaza sólo quedará como posibilidad ir en queja directa al máximo tribunal. La condena a la ex presidenta no quedará firme hasta que se expida la Corte, que no tiene plazos para tomar una decisión.