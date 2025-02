Alberto Fernández apeló su procesamiento por violencia de género

El ex presidente Alberto Fernández apeló hoy su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yañez y reclamó ser sobreseído en el escrito que será evaluado por la Cámara Federal porteña.

La defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al ex presidente ante la "vaguedad de la imputación", informaron fuentes judiciales.

En el escrito, se sostuvo que hay "contradicción" en los hechos denunciados por Yañez y que eso "violenta la garantía" al debido proceso porque "una acusación deficiente no permite una defensa eficaz" porque Fernández no sabe "de qué ha de defenderse" en concreto.

La sala II del Tribunal de Apelaciones fijará ahora fecha para una audiencia previa a decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento .

Fernández fue procesado con un embargo de diez millones de pesos por "lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas".

Este último delito por haber intentado evitar que Yañez presentara una denuncia ante el juzgado de Ercolini, cuando el magistrado encontró imágenes de la ex primera dama con moretones en el celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero.

Esto ocurrió en el marco de otra causa penal, la que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguro en el gobierno de Fernández y en la cual tanto el ex mandatario como Cantero fueron indagados y el juez federal Sebastián Casanello debe definir sus situaciones procesales.

El caso estuvo a cargo también de Ercolini hasta mediados de febrero como juez subrogante del juzgado federal 11, vacante, pero ya fue reemplazado por Casanello.