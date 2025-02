La palabra de la mujer que fue salvajemente golpeada de Bialet Massé

Una vecina de Bialet Massé denunció que fue salvajemente golpeada por la ex esposa de su pareja. La mujer teme por su vida, radicó una denuncia en la Fiscalía de Cosquín y aseguró que le desfiguró la cara a golpes de puño y patadas.

La víctima tiene 40 años, rompió el silencio y habló con EL DIARIO. «Lo nuestro no llega a ser una relación por todo el hostigamiento que recibo. Esta mujer me amenaza de muerte desde hace más de dos meses, también a mis hijos. Ellos se separaron meses antes de que nosotros comencemos la relación; ya estaban separados cuando comenzamos a salir nosotros. El 15 de febrero la denuncié y pedí una perimetral; nunca la notificaron a ella y a mí tampoco»; expresó Yanina.

«Vive a una cuadra y media y desde su terreno se para a ver quién entra y sale de mi casa. El sábado estaba entrando con la moto a mi casa, cuando ella aparece y me tiró al piso. Me disloqué el hombro y viéndome adolorida, me empezó a dar patadas y trompadas; me quería matar. Me decía que me iba a matar y todos los insultos posibles y barbaridades»; añadió.

«Donde íbamos con mi pareja, ella se aparecía y nos perseguía para hacer escándalos. Es un hostigamiento continuo a los dos. Nosotros no somos personas conflictivas, pero hoy fuimos a la fiscalía a denunciar. Tengo miedo por mi vida y la de mis hijos; yo vivo sola y tengo una verdulería, pero ahora no puedo trabajar con el hombro dislocado»; reconoció la denunciante.

«Si esta lo hubiera hecho, un hombre ya estaría preso. Esta mujer me desfiguró la cara y no puedo trabajar por la lesión»; finalizó.