Una famosa bailarina fue drogada durante una excursión en Brasil

La bailarina argentina Fiorella Giménez denunció que fue drogada durante una excursión en Brasil. La ex integrante de ShowMatch utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer la dramática situación que vivió en medio de una favela en Río de Janeiro.

Según expresó, se encontraba con su abuela, un guía y otros dos turistas de nacionalidad brasileña.

«Estábamos los cinco juntos de un lado para el otro y estaba todo bien hasta que frenamos en un lugar para comer. Estos dos turistas se pidieron como unos licuados de banana y nos ofrecieron dos vasitos»; relató.

Su abuela no quiso y ella tomó los dos vasos. «No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando me paré sentí las piernas recansadas y me empezaron a temblar. Sentía como que ya no podía subir más escaleras, como que se me desvanecían las piernas. Y empecé a sentir lo mismo en los brazos»; agregó.

La situación su empeorando y cada vez se sentía peor, hasta que decidió contarle a su abuela. «Le dije ‘no tengo la presión baja. Estoy sintiendo algo en el cuerpo que nunca en la vida sentí’». Fue entonces que la mujer la tomó del brazo y le dijo que se irían de ahí, que regresarían al hotel. Al día siguiente, recibió un mensaje del chico que la había invitado con el trago y confirmó que la habían drogado. La bailarina leyó el mensaje y comprendió lo que había sucedido: «‘Buen día. ¿Todo está bien? Soy el chico que estuvo contigo en el paseo ayer. ¿Estás bien? Esperé el final del recorrido para invitarte a hacer algo’».

«No podía controlar mi cuerpo y yo tengo mucha conciencia de mi cuerpo porque soy bailarina. A mí no me van a pelotudear. Yo no tenía la presión baja, a mí no me afecta el calor, no me pasaba nada de eso. ¿Viste cuando tu mamá te dice ‘no tomes nunca de un vaso que no viste cómo lo hicieron’? Por más que estés en una excursión paga, donde todo parezca seguro, no tomes un vaso nunca»; sostuvo Fiorella.