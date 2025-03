Negaron la excarcelación de Santiago Martínez de "Love is blind"

El ex participante del reality “Love is blind”, Santiago Martínez quedó detenido hace menos de una semana por violencia de género luego del fuerte relato de su ex novia, Emily Ceco, quien tras la acusación generó gran conmoción al relatar los hechos con los que acusó a su ex pareja.

En este sentido, su abogado Roberto Castillo, reveló esta tarde las novedades sobre el estado judicial de Martínez: “El día de Hoy la justicia rechazó el pedido de excarcelación interpuesto por el defensor de Santiago Martínez”.

Además, el letrado explicó los motivos por los cuales la justicia tomó la decisión: “El mismo se rechaza por la gravedad de los hechos que se investigan, la brutalidad del ataque perpetrado por Martinez y la acertada convicción del magistrado de entender que Martínez podría llegar a entorpecer el accionar de la justicia y no descarta que pudiera intentar fugarse”.

Mucha conmoción generó el relato de Emily Ceco, que contó con lujo de detalles cómo fue la fuerte golpiza que le dio Santiago Martínez, su novio, a quien conoció en el reality "Love is Blind", que tuvo como conductores a Wanda Nara y Darío Barassi.

A raíz del fuerte relato, Cinthia Fernández le pidió a su novio, el abogado Roberto Castillo, que tomara el caso y él accedió. La acompañó a ampliar su denuncia y se interiorizó en la causa.

Finalmente, fue la propia Cinthia Fernández la encargada de darla noticia sobre la detención de Santiago Martínez, a quien encontraron en la casa de sus padres.