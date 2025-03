Tras la detención de su agresor, habló la mujer atacada con ácido por su ex

Córdoba. Este fin de semana y tras casi dos semanas de búsqueda, la Policía detuvo a Leonardo Galván, el sujeto que atacó con ácido y le provocó graves quemaduras a su expareja en Córdoba capital.

A Galván lo buscaban- sobre todo- en Villa del Prado ya que junto a la víctima habían convivido durante varios años en esa comuna. Incluso, algunas vecinas de la zona habían denunciado al hombre por agresiones y violencia y hasta habían solicitado botón antipánico.

Luego de la aprehensión del sujeto, el medio “Resumen” dialogó con Pamela- la víctima- quien ya atravesó una séptima cirugía reconstructiva y permanece internada en el Instituto del Quemado.

«Hoy sabiendo que lo detuvieron tengo paz y tranquilidad. Recién salgo de quirófano de una nueva operación, con mucho dolor pero recuperándome de a poquito. La verdad es que estoy tranquila, ahora sí puedo respirar y le doy gracias a Dios y a la vida que me saqué este peso de encima porque al no saber dónde estaba no sabía de qué era capaz, podía hacer una locura en cualquier momento y temía por toda mi familia», dijo la víctima.

Respecto a la aprehensión de Galvan, se supo que el hombre fue localizado en la casa de un familiar en barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. La imputación es por «tentativa de femicidio» y ya fue trasladado a la cárcel de Bouwer.

Fuente: Resumen de la Region