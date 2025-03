El fotógrafo herido en la marcha sigue grave y piden dadores de sangre

Buenos Aires. Pablo Grillo (35), el reportero gráfico que resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno durante la marcha de los jubilados frente al Congreso, fue operado anoche en el Hospital Ramos Mejía. Hasta el momento su estado es crítico y tiene pronóstico reservado.

De acuerdo con lo que indicaron, se espera un nuevo parte durante el día de hoy para ver cómo evoluciona. Mientras tanto, difundieron que se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor.

“Para poder donar, es necesario presentarse, desde este jueves a las ocho de la mañana, en el hospital Ramos Mejía, ubicado en la calle General Urquiza al 609, en la Ciudad de Buenos Aires”, precisaron.

El fotógrafo Fue uno de los civiles que resultaron heridos durante los enfrentamientos producidos ayer en las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la marcha por los jubilados que esta vez incluyó a hinchas de clubes de fútbol y militantes de partidos políticos.

“Lo están operando y lo que me dijo la médica es que la situación es muy grave”, dijo anoche Fabián, el papá de la víctima, frente al hospital donde esperaba noticias de su hijo. De acuerdo con lo que trascendió, el joven ingresó con pérdida de masa encefálica, le descomprimieron la lesión y permanece grave, con respirador.

De acuerdo con lo que se ve en un video que se viralizó en las redes sociales, Grillo fue herido por un policía mientras sacaba una foto. Todo quedó registrado por Emanuel Coria, de FM La Tribu, quien en diálogo ayer con Infobae en Vivo relató: “Se empezaron a escuchar tiros, entonces me acerqué para ese lado y cuando estaba filmando pude captar el momento. Había un cordón policial que estaba avanzando y desde ahí venían todos los gases, los disparaban al aire y llegaba lejísimos. Para mí fue bastante adrede”.

Y agregó: “Se armó una ronda de cinco personas ayudándolo y cuando vieron que era más grave lo llevaron en andas media cuadra para adentro. Le salía mucha sangre. Lo más grave es que la policía siguió avanzando cuando estaba armada esa ronda, en ese momento me fui del lugar”.

aRGra pidió la separación del cargo de Bullrich

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) emitió un comunicado luego del ataque a Grillo, en el que pidieron la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y cuestionaron el operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad.

“Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica”, expresaron.

“Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”.