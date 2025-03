Una joven denunció haber sido abusada por sus compañeras de hockey

Una adolescente denunció haber sido abusada por sus compañeras de hockey durante un rito de iniciación. El hecho ocurrió en abril del 2023 en Mendoza, cuando la joven tenía 16 años de edad y concurrió al Club Alemán.

La bienvenida que le dio el plantel superior consistió en desnudarla, hacer juegos humillantes y completar consignas sexuales.

El caso es investigado por la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y trascendió que además la filmaron.

El abuso se produjo dentro de un baño de la institución, donde ella y cinco compañeras fueron obligadas a quitarse la ropa y caminar como perros. «Días antes de la bienvenida, una de las líderes me preguntó si era virgen. Ese mismo día, el del ritual, cuando me estaba duchando, me quitaron la toalla y una decía dale, dale, que te queremos ver la c...»; reveló la joven al diario Los Andes.

«Yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar. Una hora y medio riéndose de mí, mientras decían hasta cosas de mi mamá»; añadió.

«Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban a hacer. En el momento, por las ganas de pertenecer, dije ‘tengo que pasarlo’. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda»; completó.