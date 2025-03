Néstor Soto confesó el crimen y dijo: «Yo no soy un femicida»

Néstor Soto prestó declaración este lunes 18 de de marzo en la sexta jornada del juicio por el crimen de Catalina Gutiérrez, volvió a pedirle disculpas a la familia de la joven y dijo: «Soy un homicida, pero quiero defenderme y no soy un femicida».

El único sospechoso que tiene la causa agregó: «No hay un día que no me arrepienta de lo que hice; cuando confesé le pedí a un policía que busque al papá de Catalina para que me mate».

Era el momento más esperado de la jornada, la declaración del imputado.

«Mi vida era perfecta y ahora estoy en una cárcel»; aseguró Soto, quien podría ser condenado a prisión perpetua en caso de ser hallado culpable. El acusado confesó nuevamente el hecho y expresó: «Cuando yo admití a los policías que había sido el autor del crimen, le pedí a un policía que busque a Marcelo (padre de la víctima) para que me mate por lo que había hecho».

La hipótesis que sostiene la acusación es que Soto mató a Catalina para ocultar los golpes que la había propinado. El fiscal Marcelo Sicardi argumentó que Soto la estranguló con la premisa de evitar que se descubriera que la había atacado violentamente.