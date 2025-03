¿Soto estaba enamorado de Catalina Gutiérrez?: la revelación del fiscal

La Cámara Undécima del Crimen de Córdoba dio inicio a los alegatos en el marco del juicio por el asesinato de Catalina Gutiérrez. El fiscal Marcelo Sicardi sostuvo la figura de la violencia de género y reveló que Néstor Soto estaba «enamorado de Catalina», al tiempo que leyó una serie de anotaciones que hizo el acusado.

Del análisis del celular de Soto, se extrajeron varias notas que el asesino escribía y donde se respondía a sí mismo.

«Sobre la pana esta (por Catalina) no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño pero hay personas a las que no trato como trato a Cata. Es una persona tan pasajera»; había anotado.

También había una serie de escritos como si alguien le estuviera hablando. «Le diste ese cariño a Cata G., a Orne y viste cómo son capaces de dártelo. Te estás encariñando sin saber por qué»; rezaba el texto.

El fiscal consideró que estos escritos (en uno, Soto sostenía que era un «cagón» por no expresar lo que sentía) y en particular, una carpeta de archivos con el título «Amigo invisible Cata», cuya contraseña era «teamocati», permitían comprender que Néstor «sentía algo más por Catalina» y que «estaba enamorado».

«La relación de Zaza (Ezequiel García) con Catalina puso en jaque el vínculo con Soto. Soto estaba celoso de Zaza porque Catalina le dedicaba tiempo a él», añadió el funcionario judicial

«Queda claro que existe un binomio superior e inferior y Néstor era el dominante. Aguilar Soto ejercía una tremenda violencia psicológica con todas sus amistades cercanas mujeres. Esto, según el marco legal y convencional de nuestro país tiene un solo nombre: violencia de género en su modalidad psicológica»; especificó.

Sicardi también consideró que Soto «mintió en su declaración» para evitar la figura del femicidio: «Haberlo hecho como él dice (al crimen) es homicidio simple, cuya pena va de 8 a 10 años, pero si lo hizo como yo sostengo (agravantes violencia de género y criminis causa) es homicidio a prisión perpetua. Si bien contó cómo la mató, es mentira».

«Es absolutamente incompatible la forma que él describe y la muerte de Catalina. Dice que la agarra por acá e hicieron la representación pero cuando se lo interroga dice que no estaba atrás, que estaba de costado. Y después muestra que estaba de frente. Además es incompatible porque las médicas forenses dicen que no puede haber sido asesinada con la mataleón porque tenía una lesión del cuello de 2,5 de ancho, la forma en la que estaba colocada no había ninguna duda de que se utilizó un lazo. Dijo que le ató las manos con cinta para trasladarla pero no funcionó. Es incompatible porque la pericia dice que Catalina estuvo atada antes de muerta. No se le apagó el tele. Estaba bien prendido para poder fingir con todos (mientras la buscaban). Lo único que quería era zafar de la situación»; apuntó.

«Mató con violencia de género y mató para ocultar las lesiones que previamente le había propiciado a Catalina»; concluyó.