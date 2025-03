Carlos Paz: Tondo denunció una «estafa millonaria» en la justicia

El empresario Ariel Tondo, protagonista del escándalo que convulsiona a Villa Carlos Paz, presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba. Asegura haber sido víctima de una estafa que asciende a más de 11 millones de dólares y pidió que se investiga a una conocida familia de la ciudad. Las redes sociales se llenaron de comentarios de damnificados que apuntaron con el dueño de varios restaurantes y joyerías.

La denuncia fue radicada contra cinco personas y bajo la representación del abogado penalista Pedro Despouy Santoro, Tondo asegura que desde el 2016 viene sufriendo «amenazas y presión constante» que lo «obligaron» a hacer entrega de importantes sumas de dinero a diario y de forma ininterrumpida.

En la presentación, que tiene un total de 12 páginas, Tondo explica de forma detallada cómo fue el presunto «modus operandi» de las personas que denuncia, y cómo fue «víctima de una usura» que lo llevó a la «ruina».

Según lo denunciado, todo comenzó con un préstamo de 200 mil dólares en el 2016, que generó intereses millonarios. Ante esta situación, sostuvo que se veía «obligado a financiar y aceptar nuevos préstamos» a los denunciados.

En la denuncia, consta que el empresario debió «entregar» algunas propiedades y vehículos.

«Durante febrero del 2025, seguía sin advertir que yo era creedor de los denunciados. Les pedí que no insistieran más en querer seguir cobrándome, ya que mis finanzas estaban y están al día de hoy muy deterioradas. No obstante, bajo presión, confundido, engañado y en estado de vulnerabilidad, me obligaron a que hiciera un pago "simbólico" de la suma de 3,850 dólares diarios de lunes a sábado durante todo ese mes. Lo que me llevó a tener que acudir a terceras personas para poder afrontar esas entregas compulsivas de dinero. Ahora advierto que en realidad fui víctima de una usura continuada durante varios años y soy acreedor de los mismos»; aseguró en parte de la presentación.

En los últimos días, llamó la atención el vaciamiento de algunos de sus locales, donde habitualmente se veían importantes vehículos de gran valor y el cierre de sus joyerías.