Declaró Piccirillo y negó haberle plantado un arma y cocaína a un empresario cripto

Buenos Aires. Elías Piccirillo, el ex marido de Jésica Cirio detenido por presuntamente plantarle un arma y cocaína a un empresario cripto, se sentó en las últimas horas ante el fiscal de la causa, Franco Picardi, y negó haber ejecutado los hechos que se le endilgan, según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae.

En su indagatoria, el acusado -que fue arrestado el pasado jueves en el barrio de Nordelta, Tigre- aseguró que no tuvo participación en la maniobra realizada el pasado 18 de enero contra Francisco Hauque, con quien mantendría una disputa de larga data por dinero.

Si bien Piccirillo no quiso hacer un descargo para aclararle su situación al fiscal, sí se refirió brevemente a la deuda que mantendría con el empresario. Sobre este aspecto, la ex pareja de la modelo “dio a entender que le había devuelto más o menos la mitad del dinero”, aunque no entró en más detalles.

También eligió no responder preguntas, según indicaron fuentes a este medio, por lo que no aportó datos relevantes que lo separen de la acusación del fiscal, quien lo señala por haberle puesto a Hauque 1,2 kilos de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en su camioneta Audi Q8 tras una cena en el Palacio Duhau en el barrio porteño Recoleta.

Seis policías de la Ciudad también fueron detenidos el jueves, junto a un ex Policía Federal, en 11 operativos realizados por la Prefectura Naval, acusados de ser el brazo ejecutor de la maniobra. La causa, bajo la firma del juez Sebastián Ramos, continúa bajo un estricto secreto de sumario.