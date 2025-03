Una madre denunció que su hijo sufrió una violación grupal en un colegio

Un grave caso de abuso sexual fue denunciado en las últimas horas en la Provincia de Santa Fe y causó una gran conmoción. La madre de un niño de 7 años aseguró que su hijo fue víctima de una violación grupal en un internado en la localidad de Gato Colorado y apuntó contra alumnos más grandes.

«Nadie lo ayudó a pesar de sus gritos», dijo la denunciante, quien precisó que el hecho ocurrió dentro del colegio «Conrado Nalé Roxlo N°1211», un establecimiento rural a a casi 500 kilómetros de la capital provincial.

«Quiero que me den una explicación. Por qué no escucharon los gritos desesperados de mi hijo pidiendo ayuda, por qué no fueron a ver qué pasaba, por qué le arruinaron la inocencia. Que vayan presos. Lo que hicieron fue abandono de un alumno»; sostuvo.

El Ministerio de Educación abrió una investigación y se ordenó que la directora, un docente, un preceptor, un cocinero y el ayudante de cocina abandonen sus cargos.

La mujer también dijo que su hija de 11 años fue testigo de la agresión, perpetrada por estudiantes de 10 y 15 años.