Intensa búsqueda de un depravado que acosó a una joven en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En la mañana de este sábado, una joven de 20 años denunció haber sido víctima de un degenerado que la observaba y se masturbaba, mientras ella se disponía a abrir el local donde trabaja en Av. Arturo Umberto Illia, en plena costanera de Villa Carlos Paz.

La joven declaró que el sujeto se movía dentro de un Volkswagen sedán color gris de cuatro puertas, tenía entre 40 y 50 años, morocho, con el pelo de un largo que llega a cubrir sus orejas.

La joven, quien todavía se encuentra conmocionada por lo que vivió, contó a EL DIARIO: "Estaba haciendo la apertura del local, alrededor de las 11:30, cuando un auto se estacionó en la vereda. En todo momento pensé que era un cliente que quería comprar y estaba esperando. Pasó un rato y noté que me seguía mirando y me sonreía de una forma rara, entonces pensé que se trataba de algún turista que quería preguntarme algo o consultar alguna dirección".

"Cuando me acerqué, me di cuenta de que se estaba tocando. Quedé en shock, no supe qué hacer; me di la vuelta y seguí haciendo mis cosas hasta que se fue. Alcancé a tomar la patente".

"A los pocos minutos llegaron mis jefes y les conté. Entonces llamaron a la policía y lo están buscando, pero quiero que se dé aviso porque esta persona está suelta y no quiero que otra chica pase por lo mismo que yo".