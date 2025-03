Habló la mujer que fue quemada con ácido por su ex pareja

La mujer que fue quemada con ácido por su ex pareja rompió el silencio y aseguró que sufre «dolores insoportables» a causa de las heridas sufridas. Pamela Cano permanece internada en el Instituto del Quemado de Córdoba luego del brutal ataque registrado el pasado 24 de febrero en horas de la madrugada en el barrio Villa El Libertador.

El agresor fue identificado como Leonardo Miguel Galván, quien permanece prófugo desde el ataque.

La víctima tiene 38 años, dialogó con Resumen de la Región y dijo que hace un tiempo venía padeciendo hechos de violencia de género perpetrados por quien fuera su pareja, que incluyeron golpes, amenazas y humillaciones. «Cuando yo me decidí separar, enloqueció, no me quiso dejar salir de la casa, me pegó muchísimo. Después me quemó toda mi casa»; contó.

Desde hace nueve días, la mujer recibe cuidados por las graves quemaduras en parte de su cara, brazos, los pechos y una pierna. «Sufro muchísimo, entro día por medio a cirugía, me mantienen con morfina»; dijo.

Consultada sobre el ataque, recordó: «Apareció por lo de mi mamá, diciendo que quería hablar bien conmigo. Cuando lo vi tenía la botella de ácido y me tiró en el cuerpo. Yo evitaba que me tire en la cabeza, que era lo que él buscaba. Huí, me saqué la ropa, grité, y los vecinos me llevaron al Hospital Príncipe de Asturias y después al del Quemado». «Todavía no lo encuentran. Mis hijos y familia están con custodia, presos en su propia casa. Yo acá tengo para rato»; concluyó.