La mamá de Catalina se quebró, le habló a Soto y él pidió disculpas

La madre de Catalina Gutiérrez prestó declaración este jueves en el inicio del juicio contra Néstor Soto, el joven acusado por el brutal el asesinato de su hija en julio del 2024. La mujer rompió en llanto mientras hablaba y se dirigió directamente al acusado, a quien le dijo: «Hay una sola persona acá que te puede perdonar y es Catalina. Es Catalina y no está acá».

«Te abrimos la puerta de casa. Ya sé que no lo puedo mirar»; soltó Eleonora Vollenweider, que estuvo sentada a menos de un metro de distancia del joven, quien evitó mirarla a los ojos y se mantuvo llorando con la mirada hacia el piso.

Cuando ella le habló, él sólo atinó a pedirle disculpas en un gesto abrupto que no fue autorizado por el tribunal.

Vollenweider recordó la noche del crimen, dijo que se enteró por el novio de su hija y que Soto llegó a la comisaría de barrio Inaudi para acompañarlos. «Empezaron a llegar todos y llegó Néstor gritando ‘¿quién pudo haber hecho esto? ¡qué barbaridad!’ Se ponía contra la pared. Tenía un buzo blanco. Me abraza y me dice: “Eleonora, ¿quién puede haber hecho esto?»; sostuvo la mujer.

También reveló que esa noche, el joven buscaba un baño y un cargador de Iphone. «Iba y venía. La Policía le mostró el baño y yo le dije que en el auto podía estar el cargador de Lucía. Empezó muy alterado y lo miré y le dije ‘tranquilo’. La mamá del novio de Lucía le acariciaba la espalda como consolándolo, estaba realmente muy mal. Me miró con frialdad y me dijo ‘estoy muy nervioso porque la Policía me está haciendo muchas preguntas», agregó.

La mujer explicó que comenzó a sospechar por la conducta del joven: «Yo lo vi tan alterado, la forma en la que me trató por teléfono y la forma en la que relataba...».