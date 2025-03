¿Qué declararon el novio y la hermana de Catalina Gutiérrez?

Durante la primera jornada del juicio por el crimen de Catalina Gutiérrez, prestaron declaración la hermana y el novio de la víctima, quienes apuntaron contra Néstor Soto y cuestionaron sus conductas y su vínculo con la joven asesinada.

La primera fue Lucía Gutiérrez, quien relató cómo el femicida simuló estar en shock antes de confesar el crimen.

La joven dijo que Soto se acercó «llorando desconsolado» y le «decía que no podía creer» que hayan asesinado a su amiga. «Me pedía el cargador del celular y yo pensaba por qué me lo pedía en ese momento, que me acaban de decir que mi hermana estaba muerta. Se agarraba la cabeza, se agachaba, estaba rojo. Decía 'no Catu, ¿quién te hizo esto? ¿quién fue?'. Más que nosotros, porque estábamos en shock»; manifestó la hermana de la víctima.

La audiencia cerró con la declaración del novio de Catalina, Ezequiel «Zaza» García, quien dijo que había situaciones entre Catalina y Soto que le resultaban «tóxicas» a diferencia de la relación «sana» que ellos mantenían.