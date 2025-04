Cuatro médicos dijeron que no era necesario operar a Maradona de la cabeza

Los cuatro médicos que declararon como testigos este jueves en el marco de la décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona complicaron aún más la situación de Leopoldo Luque, el médico de cabecera del exfutbolista imputado en la causa, a quien señalaron como la persona que decidió operar de la cabeza al ídolo 20 días antes de su deceso, a pesar de que varios profesionales le habían dicho que el cuadro no requería de intervención quirúrgica.

Uno de los testimonios que acorraló al neurocirujano fue el de Flavio José Tunessi, traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata y quien tuvo un rol clave en los días previos a la cirugía debido a que lo veía casi diariamente en la sede del equipo platense y notó el abrupto deterioro del DT hacia fines de octubre de 2020.

Tunessi también prestaba servicios en el sanatorio Ipensa de la ciudad. Y desde la incorporación de Maradona a Gimnasia, Luque le había pedido estar en contacto por si Diego le manifestaba algún malestar. Él se puso a disposición. En su relato, el traumatólogo declaró que había notado un importante cambio en la salud del astro mundial entre el partido que marcó la reanudación del fútbol argentino en plena pandemia y la celebración de su cumpleaños número 60 que se hizo en el estadio.

“Ese día lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo ‘me voy, no estoy bien’. Al otro día me habla Luque, me dijo que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa. Yo dije que no tenía drama”, relató el profesional.

Algunas horas después, Maradona llegó a la clínica y fue sometido a estudios de rutina, análisis de sangre y una tomografía computada, cuyos resultados arrojaron un hematoma subdural que el jefe de neurología del hospital, Guillermo Burry, definió en su declaración de este jueves como “pequeño, leve”.

Coincidencias entre los médicos del centro platense donde estuvo Diego

Los tres profesionales que intervinieron en la evaluación del estudio que declararon hoy (el clínico Marcos Correa, Burry y el neurólogo Cesarinni) coincidieron en que el hematoma era crónico, que no era el responsable del cuadro clínico que tenía el paciente y que tampoco requería ser operado porque no significaba una emergencia.

Sin embargo, a pesar de la recomendación del equipo médico del centro de salud, Luque hizo su propia evolución y decidió intervenirlo quirúrgicamente de urgencia. “Yo le dije a Luque que a decisión del sanatorio Ipensa fue que el hematoma no era quirúrgico, pero él consideró que sí y dijo que lo iba a trasladar para operarlo. Yo le dije ’nosotros hasta acá llegamos‘”, declaró Tunessi sobre el intercambio que tuvo con el neurólogo tras la tomografía.

El ahora imputado pidió reunirse entonces con Burry, el encargado del área de neurología de Ipensa, a quien llamó para hablar de la situación de Maradona e intercambiar opiniones al respecto. En su declaración, Burry detalló: “Yo (sobre el hematoma) definí una conducta expectante. Es decir, que se le dé medicación, que lo vea el clínico, el cardiólogo y hacer un seguimiento neurológico. Hay hematomas que con tratamientos médicos se pueden ser reversibles. Para mí no había emergencia”.

En la reunión, Luque le transmitió su postura: “Su criterio era que para él era quirúrgico. Él me dio sus explicaciones científicas, yo le di las mías y yo le dije, después de una charla, que en el santorio Ipensa no se iba a operar a ese paciente. Lo decidí como jefe del área. Si era de urgencia, estaban las condiciones para operarlo. Pero para nosotros no era el momento porque había otras prioridades y el paciente no estaba compensado”.

Por decisión de Luque, Maradona fue trasladado ese mismo día a la Clínica Olivos de Vicente López, donde se lo operó de urgencia. En este sentido, los médicos que declararon este jueves advirtieron de los riesgos que conllevaba llevar a un paciente así a una sala quirúrgica.

Y mencionaron desde la posibilidad de una infección, hasta el peligro de la anestesia y de un mal posoperatorio. No obstante, la cirugía se realizó con éxito. Horas después de ser ingresado a la intervención, Luque habló ante los medios y precisó que la operación se había concretado en buenos términos y que Maradona estaba bien. También se sacó una recordada foto con Diego que es la que ilustra esta nota.

Todos pensaron que el neurocirujano había sido quien lo operó al Diez. Sin embargo, en este juicio se reveló lo contrario: quienes participaron de la operación fueron cinco profesionales de la Clínica Olivos que no le permitieron a Luque intervenir. Los motivos por los cuales él se adjudicó el hito médico se conocerán con el paso de las audiencias.