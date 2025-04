Despistó en la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz

Anoche, alrededor de las 22:00 horas, un accidente ocurrió en la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura del kilómetro 13. Un automóvil, por razones que aún se investigan, despistó y terminó fuera de la ruta.

El único ocupante del vehículo, un hombre de 58 años, logró salir por sus propios medios del automóvil, aunque no presentaba lesiones evidentes. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor no requirió asistencia médica y no fue trasladado a un hospital.

El operativo fue llevado a cabo por personal de bomberos, Policía de Malagueño y Vittal Rescate, quienes colaboraron en el lugar para garantizar la seguridad en el área.