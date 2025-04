El drama de una madre: grave denuncia en Carlos Paz

Una madre de Villa Carlos Paz aseguró que está viviendo un infierno y realizó una grave denuncia contra la SENAF. La mujer asegura que le quitaron a su bebé de seis meses de forma arbitraria y que la «obligaron» a firmar un documento «bajo presión» cuando ella solicitaba ayuda y contención.

Débora Fernández se presentó en la justicia donde denunció formalmente al titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ramiro Bacci, a quien responsabilizó por un caso de violencia institucional.

Su hijo fue entregado en custodia a su hermana, quien vive a 400 kilómetros en la Provincia de Santa Fe y cortó todo vínculo.

La mujer sostuvo que en lugar de haberle quitado la tenencia, los responsables del organismo deberían haber exigido al padre del menor que «cumpliera con su responsabilidad parental». Este jueves 10 de abril fue recibida por el juez Daniel Strassorier, quien se comprometió revisar el caso en las próximas semanas.

La mujer contó a EL DIARIO: «El pasado 6 de marzo tuve un colapso emocional luego de un divorcio violento con una medida de restricción en el medio. Meses atrás, el padre de mi hijo me dejó sola a su cuidado, haciéndome responsable de absolutamente todo. Solicité ayuda a la justicia un día donde sentía que no podía más, yo misma llamé a la Policía diciendo que no me sentía bien y me encontraba sola con el bebé. Fui atendida, los profesionales dijeron que estoy en condiciones de hacerme cargo de mi bebé y el 10 de marzo me presenté en la SENAF. Fui con un plan y propuse una niñera y una guardería para mi hijo, ya que tengo los recursos económicos. Además pedía que el padre se hiciera responsable también».

«Cuando llegué a mi casa, ya estaba mi hermana allí. Ella había viajado desde la Provincia de Santa Fe y bajo presión, diciéndome que me meterían presa, me hicieron firmar un documento. Se llevaron a mi bebé lactante a otra provincia. Hace un mes que no tengo a mi bebé, quiero creer en la justicia pero tengo el alma destrozada. El padre de mi hijo viajó dos veces a Sunchales y le abona $100.000 por semana a mi hermana. Él fue el detonante de mi colapso emocional y ahora se hace el padre presente con el patrocinio de la abogada Sandra Ardini. Le agradezco al abogado Lucas Lavasto que me acompaña y me escucho en este momento, fuimos bien recibidos por el juez y también estamos gestionando una reunión con el intendente (Esteban Avilés) para dar a conocer lo que está sucediendo con la SENAF»; señaló en diálogo con este medio.

El doctor Lucas Lavasto se pronunció sobre el caso y dijo: «La verdad nos sorprendió. Le dijeron que vaya con un plan organizado para ver cómo hacer el tema del niño. Ella buscó la guardería, la niñera y se encontró con que no la escucharon, por el contrario, ya se había tomado la decisión de entregarle el bebé a la hermana. Fue un atropello por parte de la Senaf».

«Ella se acercó a la justicia para que le dé una herramienta e interpelar al padre, a quien le pidió que la ayude unos días hasta que ella se recuperara emocionalmente. No hablaron con el padre y actualmente interviene el juzgado de control. Todos los padres tenemos episodios donde nos sentimos desbordados y en este caso se lo han exagerado. Le cortaron la maternidad a un bebé de seis meses. Ella buscó ayuda en la justicia y le respondieron con esta medida. Se cuestiona por qué no fueron al padre teniéndolo dentro de la misma ciudad. En el día de ayer, tuvimos audiencia con el juez Strassorier e hicimos hincapié y dejamos asentado que queremos la urgente revinculación con su hijo. Se tomó una medida por tres meses y no hay nada que impida el contacto de la mamá del niño, pero su hermana bloqueó el contacto»; completó.