Tragedia aérea en Nueva York: confirman la muerte del CEO de Siemens España y su familia

Tras confirmarse la muerte de las seis personas que iban a bordo del helicóptero que se estrelló en el río Hudson de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en la tarde del jueves, las autoridades lograron identificar a los integrantes de la familia española que murió en la tragedia aérea. Todavía no se pudo precisar qué fue lo que ocasionó la caída.

Según informó The New York Times, citando a un “alto funcionario de las fuerzas de seguridad”, en la aeronave modelo Bell 206 viajaba Agustín Escobar Cañadas, el CEO de la filial de España de la empresa de tecnología Siemens, junto a su esposa, Merce Camprubi Montal y sus hijos de cuatro, cinco y once años.

El conductor del helicóptero, cuya identidad no trascendió, tampoco logró sobrevivir. Según informaron las autoridades, cuatro personas murieron en el lugar, mientras que otras dos fallecieron en el hospital.

Escobar, quien también se desempeñaba como CEO de Siemens Mobility para el suroeste de Europa, contaba con más de 25 años de experiencia en la empresa de tecnología. Había ingresado a Siemens en 1998 y desde entonces ocupó diversos cargos dentro de la empresa en el área de automatización energética hasta llegar a ser director de la filial de España.

Entre 2010 y 2014 se desempeñó en diferentes puestos en las filiales de Siemens en Nueva York y luego en Bogotá, Colombia, mientras que en 2012 fue director ejecutivo del sector de infraestructura y ciudades para Latinoamérica.

En diciembre 2019, la compañía nombró a Escobar presidente ejecutivo de Siemens Mobility y en 2022, el ejecutivo pasó a ser también presidente y CEO de Siemens España.

La tragedia ocurrió el jueves por la tarde, cerca de las 15.15, cuando Escobar y su familia realizaban un vuelo turístico organizado por la empresa New York Helicopters Tours. Este tipo de atracciones suele ser muy común en la ciudad estadounidense.

El accidente fue grabado por numerosos testigos y se dio a solo 15 minutos del despegue, cuando el helicóptero realizaba su sexto vuelo del día.

Videos publicados en las redes sociales muestran el momento exacto en que cae el helicóptero y la aeronave volcada quedando sumergida, con botes de rescate rodeándola, mientras vehículos de bomberos y de emergencia se encontraban en las calles cercanas.

Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el caso, agencias internacionales y medios locales citan a testigos que aseguraron haber visto el helicóptero desmoronarse violentamente, con la cola y la hélice desprendiéndose mientras seguía girando.

Otro dijo haber visto el helicóptero girando sin control antes de estrellarse en el agua. “Salía un montón de humo. Giraba muy rápido y cayó al agua con mucha fuerza”, señaló la anfitriona de un restaurante ubicado a orillas del río en Hoboken, en Nueva Jersey.