Más fauna silvestre devuelta a la naturaleza en La Calera

En la Reserva Natural de la Defensa “La Calera”, la Policía Ambiental realizó una nueva jornada de liberación de ejemplares silvestres rescatados de la tenencia o transporte ilegal, que atravesaron una instancia de recuperación en el Parque de la Biodiversidad y recibieron el alta sanitaria para volver a la naturaleza.

Esta actividad se realizó en un espacio bien conservado y propicio para que los animales tengan una segunda oportunidad, sin correr riesgos de ser atrapados nuevamente.

“Siempre decimos que cada liberación es como el corolario de un importante trabajo interinstitucional y en equipo en pos de la preservación y restauración ambiental”, sostuvo Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Por ello, también estuvieron presentes autoridades y miembros del Ejército Argentino, de la Dirección Regional Centro de la Administración de Parques Naturales, del centro de rescate del Parque de la Biodiversidad y de Policía Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

El lugar fue seleccionado por los técnicos ya que tiene una superficie aproximada de 13.660 hectáreas que protegen y conservan una porción importante de ecosistema del Bosque Chaqueño Serrano y el Espinal.

En este contexto resultó conveniente que un chimango, dos cardenales comunes, tres jilgueros, dos reinamoras, un piquito de oro, dos comadrejas y dos zorros grises fueran liberados dentro de las inmediaciones de la Reserva Natural.

Sin embargo, tal como explicó Rinaudo la tarea de reinsertar fauna silvestre no es tan sencilla: “Cada animal que rescatamos en los distintos procedimientos de control que hacemos tiene su historia, su situación particular y cuando llegan a los centros de recates, ellos deben evaluar cuál es la asistencia primaria que requieren y rehabilitación posterior que necesitan”.

Y luego concluyó: “Aunque nos alegra cada instancia de liberación, no todos los ejemplares lo logran; algunos permanecen en cautiverio de por vida y otros mueren. Por lo tanto, el mensaje que nos interesa brindar es que no saquen a la fauna silvestre de la naturaleza, ese es su hogar y no nuestras viviendas”.