Brenda Agüero volvió a defender su inocencia: «Me mataron en vida»

La enfermera Brenda Agüero amplió su declaración en el juicio por la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. La mujer se quebró al hablar de su madre, defendió su inocencia y negó haber sido la autora de los crímenes

Agüero lleva tres años detenida y dijo: «Como todos saben llevo casi tres años detenida y todavía no lo puedo creer. Todo este tiempo por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice».

«Jamás se me hubiese cruzado por la cabeza hacerle daño a un bebé o a una persona, soy inocente»; remarcó.

La acusada también salió al cruce del testimonio de las madres de las víctimas y sostuvo: «Una madre dijo que la agredí físicamente, jamás pasó. Y otra dijo que habló conmigo y que yo toqué a su hijo, o que me vieron en el centro obstétrico. Puedo decir que comprendo el dolor de las madres pero yo no fui. Me están acusando de homicidio e intento de homicidio cuando yo no fui. Jamás le hice daño a ningún bebé».

«Dijeron que no estoy siendo consciente de que estoy en un juicio. No es así: sé muy bien a lo que me estoy enfrentando. A la sonrisa yo solamente la hago porque viene mi mamá. Y lo único que hago es sonreírle a ella para que sepa que estoy bien. Me mataron en vida. Sea cual sea la decisión final y si tengo la bendición de poder salir, afuera tengo una vida arruinada, una sociedad que señala, los medios que no hacen otra cosa que llamarme asesina serial»; concluyó.