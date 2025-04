El drama de un vecino tras sufrir cinco robos en los últimos meses

Un vecino que tiene su casa en calle Ámsterdam del barrio La Quinta, en la zona oeste de Villa Carlos Paz, aseguró que está cansado de la inseguridad y tomó la decisión de abandonar su vivienda y mudarse. Decidió alquiler otra propiedad para vivir tranquilo y sostuvo que sufrió cinco robos en los últimos meses.

Tras hacer un repaso del momento que atraviesa, Alexis Gallardo contó a El Diario: «Me mudé hace cinco años. Mientras estaba en la obra, me robaron cinco veces. Abandoné la construcción y tiempo después la retomé. Hice una tapia alta, porque me robaban las bicicletas, juegos y se llevaron hasta la tortuga. Este verano me robaron el aire acondicionado, me robaron cosas adentro y afuera de mi casa. El último hecho ocurrió el lunes pasado, se llevaron nuevamente el auxilio, las tarjetas y todo lo que tenía adentro del auto. También se apoderaron de dos garrafas llenas, cinco latas de pintura y un monopatín eléctrico».

«Mostré las cámaras de los vecinos donde se los ve robar, son todos pendejos chicos. De enero a la fecha, me robaron cinco veces. Es mi casa y me tengo que alquilar un departamento para vivir tranquilo»; añadió.

«Este martes fui a la Unidad Judicial tres veces y no me tomaron la denuncia porque tenían mucho trabajo, te tratan como un perro, como si fueras el chorro. Ayer llegué a mi casa y los que me robaron estaban en la esquina. Si yo pongo que se electrocuten, termino preso con una causa penal»; completó el vecino, quien se mostró indignado.