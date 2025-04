Marcharán a cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa

A cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa, convocan a una movilización por las calles de Capilla del Monte para reclamar el esclarecimiento de la causa. Se realizará el próximo 25 de abril a las 16,30 horas con salida de las escaleras de la Oficina de Turismo, sobre la calle Pueyrredón y contará con la participación de la familia de la mujer asesinada.

«Porque no queremos que en nuestro pueblo caminen sus asesinos impunemente. Porque no queremos que la complicidad de la justicia nos siga matando. Porque no queremos que la corrupción policial continúe siendo partícipe de las tramas delictivas que secuestran pibas, persiguen a jóvenes y aniquilan vidas. Por todo esto, por cada una que nos falta y quienes están: NO NOS CALLAMOS MÁS»; aseguraron en un comunicado.

Al final del recorrido, se armará un altar en memoria de Cecilia.

Asimismo, al finalizar la movilización, habrá música, palabras y poesías en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín.