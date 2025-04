Qué dijo Diego Cardozo cuando volvió a prestar declaración en el juicio

El ex ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Diego Cardozo, volvió a declarar en el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal y negó haber tenido conocimiento de la situación. El ex funcionario provincial se encuentra imputado de encubrimiento doblemente agravado, sostuvo que fueron «ataques intencionales» y que se enteró de los hechos el 7 de junio.

«Yo conocí los hechos el 7 de junio pero alguien entendió que cuando dije que la línea de tiempo con las sospechas abarca desde el 18 de marzo yo podía saber desde ese día. No es así»; expresó Cardozo.

En una nueva audiencia que se celebró en la Cámara Séptima del Crimen, previo a los alegatos, varios de los imputados optaron por ampliar su declaración. Antes de Cardozo, se expresaron Alejandro Escudero Salama, quien se desempeñaba como subdirector administrativo del hospital en el momento de los casos fatídicos, el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, y la exdirectora del centro médico, Liliana Asís.

El ex ministro manifestó su solidaridad con las madres y soltó: «Me arrepiento de no haberlas podido recibir y escucharlas, pero no dependía de mí. Estaba enojado con todo el mundo, hasta con la política. Pido disculpas por dudar y cuestionar a mis compañeros médicos. Lo único que me queda para dejar a mis hijos es la dignidad y el tiempo que me queda de vida, voy a luchar por inocencia».