Piden colaboración para una joven que se accidentó con su moto

Villa Carlos Paz. Una joven de 28 años solicitó ayuda a través de sus redes sociales, para adquirir una prótesis que necesita debido a una accidente que sufrió con su motocicleta días atrás en Villa Carlos Paz.

“Hola, les quería contar que el día martes 25/3 tuve un accidente en moto se me cruzó un perro en la calle Monteagudo al 756, este accidente me ocasionó varios traumatismos los más graves un desgarro en la pantorrilla izquierda por lo que no puedo caminar y fractura en la muñeca derecha que debe ser sometida a cirugía de urgencia para la cual necesito una prótesis del valor de $700.000”, señala la joven Melisa López.

“Estamos realizando una venta de empanadas para el domingo 6 de abril levantando pedidos hasta el viernes 4 de abril al 3541370069 para recaudar lo que más se pueda, ya que no estoy trabajando y son demasiados gastos... Les agradecería la difusión y/o colaboración”, finaliza el pedido.

La joven es encuentra en su vivienda de barrio Carlos Paz Sierras, a la espera de poder juntar el dinero para su operación.