Caso Lian: hoy declaran los padres y “no hay rastros concretos del menor”

Dario Baggini, abogado de la familia Flores en el caso de Lian Gael Flores, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que los padres declararán este martes en la Fiscalía Federal de la provincia de Córdoba.

Se trata de Elías Flores y Plácida Soraire, papás del niño que desapareció el 22 de febrero en Ballesteros Sud, donde fue visto por última vez, mientras jugaba en el patio de su casa y desde entonces se desplegó un amplio operativo de rastrillaje.

En diálogo con la citada Agencia, Baggini mencionó que “no hay rastros concretos del menor”.

Además, en otro medio local, el letrado anunció: “La Fiscalía Federal todavía analiza la trata de personas, investigación que nació por una denuncia de la asociación Missing Children, pero con el paso de los días esta hipótesis se diluyó, por el hecho de que, si se tratara de un secuestro, debería haber existido un pedido de dinero y pruebas de vida del niño"

“La Fiscalía Provincial, por otro lado, investiga delitos de orden provincial u ordinario, como lo son la posibilidad de un homicidio o un accidente. También, se piensa que Lian pudo ser atropellado”.

Por último, sobre la familia del menor, Baggini explicó que, dado que no cuentan con televisión y no utilizan la radio, no fueron totalmente conscientes de la mediatización que tuvo su desaparición.