Investigan la muerte de la hermana de Jesica Cirio

La modelo Jesica Cirio atraviesa un momento de dolor tras la muerte de su hermana, Verónica Mestre, que fue encontrada sin vida en su hogar en la localidad bonaerense de Lanús. La mujer tenía 57 años.

En medio de la escandalosa separación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo, este viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Verónica Mestre, hermana mayor de la conductora, a los 57 años. Según informaron en el programa LAM (América TV), Mestre fue encontrada sin vida en su domicilio de Lanús en circunstancias que todavía son investigadas.

De acuerdo a la información, no se realizó aún un velatorio, y se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Se mencionó que Mestre presentaba una particularidad física al momento de ser encontrada, motivo por el cual la autopsia resulta clave.

Horacio Cirio aseguró que ni Jesica Cirio o Marta Elisa Perutich, su ex esposa, le avisaron lo sucedido. El padre de la conductora aseguró: “Ella era una hija para mi. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años”. Además fue contundente con su respuesta: “No tienen corazón. No sé porqué no me avisaron. Yo no iba a hacer un circo de esto”.

“Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para ir a llevarle una flor y rezarle un padre nuestro", expresó.

“No me dijeron nada porque me ignoran completamente, tanto mis hijos biológicos como la madre”, reveló el papá de Cirio, consternado por lo sucedido

El periodista Diego Suárez Mazzea, en el programa Entrometidos de NET TV, agregó que la madre de Cirio habría sido quien halló a Verónica en su casa. Sin embargo, hay versiones contrapuestas sobre si fue trasladada o no al hospital antes de fallecer.

Mientras tanto, en Intrusos (América TV), Barby Franco, amiga de Jesica Cirio, reveló que la modelo está atravesando un momento de profunda tristeza: “Le mandé un mensaje porque la vi muy mal. Hablamos hace tres días. Le ofrecí un abrazo, un café, lo que necesite”, contó emocionada.

Franco también admitió haberse distanciado de Cirio en el último tiempo y confesó: “No conocía tanto la interna de la pareja. Me sorprendió todo lo que pasó”.

El fallecimiento de Verónica Mestre se suma así a un contexto de fuerte conmoción para Jesica Cirio, quien enfrenta la detención de su expareja Elías Piccirillo por una causa de presunto lavado de dinero y defraudación al Estado.