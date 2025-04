Maradona estuvo 24 horas sedado por pedido de Luque y Cosachov

En una nueva jornada del juicio, se reveló que Diego Maradona estuvo 24 horas sedado por pedido del neurocirujano Jacinto Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. El jefe de terapia de la Clínica Olivos, Fernando Villarejo, declaró que lo hizo «en total desacuerdo» semanas antes del trágico desenlace que derivó en la muerte del ídolo argentino.

El médico hizo referencia a la internación por una operación en la cabeza en noviembre de 2020.

En su testimonio, dio a conocer que Diego estaba inquieto, con ganas de irse y por momentos con un comportamiento «inmanejable». «Era un paciente difícil de manejar desde el punto de vista conductual, por alguna abstinencia»; reveló. En relación al pedido que le hicieron Luque y Cosachov, expresó: «Necesitaban una especie de apoyo institucional para hacerle un tratamiento, para medicarlo. Lo que nos pedían era sedar al paciente, Cosachov y Luque me lo estaban pidiendo. Fue difícil esa reunión porque yo me negué específicamente. Me parecía que no era el lugar e hice constarlo».

«Uno de los motivos por los cuales uno necesita una sedación es para iniciar un proceso de abstinencia o desintoxicación. La forma es sedarlo profundamente e ir reduciendo la dosis por 48, 72, 96 horas para que después de ese tiempo uno le pueda administrar sedantes en pequeñas dosis»; añadió el profesional de la salud.

El jefe de la terapia también consideró que no era conveniente ir por esa vía y que les explicó los riesgos que implicaba tomar esa decisión, al tiempo que recomendó un equipo multidisciplinario para tratar su cuadro.

«Se decidió sedarlo. Hubo que ponerle un catéter venoso que no fue fácil porque no se dejaba. Lo tuvimos sedado 24 horas, pero uno sabe que cuando a un paciente se lo seda para revertir un proceso de abstinencia, se requiere un proceso más adecuado, con un horizonte que no se termina en 24 horas»; reveló Villarejo, quien luego decidió despertar a Maradona.