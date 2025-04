Revelaron las presuntas causas que desataron el incendio en el Apross

A diez días del voraz incendio que se produjo en el segundo piso del edificio de Apross, las pericias apuntan a una posible falla eléctrica en la luminaria de LED. Así lo reveló un informe que dio a conocer la Fiscalía del Distrito 1 del Turno Cinco, en base a un relevamiento que llevaron adelante los bomberos voluntarios y un perito electricista.

El hecho se registró el pasado viernes 18 de abril y se determinó que «la zona de origen del fuego se localizó en el cuadrante 3 de la zona ‘Este’ del segundo piso, sobre los materiales combustibles ubicados en los escritorios de oficina, lugares desde donde la combustión se propagó por conducción, radiación y convección».

«El desarrollo generalizado en el segundo piso estuvo coadyuvado por la ventilación a raíz de la rotura de los cristales de los ventanales, lo que aportó a la oxigenación necesaria para alcanzar un incendio de gran poder calorífico y emanación de columnas de humos que alcanzaron a los niveles superiores del edificio»; expresaron en el documento.

Asimismo, las pericias descartaron «la posibilidad de una ignición por una combustión incandescente (tal como la braza de un cigarrillo o incienso), por no presentar los efectos de una combustión superficial, progresiva en el tiempo y con abundante emanación de humos densos». «A raíz del hallazgo de restos combustionados con oxidaciones pronunciadas sobre dos plafones de la luminaria led en la zona de origen, es posible inferir la posibilidad de una ignición por un fallo eléctrico en dichos plafones. No obstante, al no contar con la prueba material de la ocurrencia (vestigios de fenómenos eléctricos competentes) se debe concluir en una causa indeterminada»; comunicó la fiscalía.