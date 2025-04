Muerte en una estación de servicio: La versión del policía que llegó primero

Mientras avanza la investigación, se conoció la versión del primer policía que llegó a la estación de servicio de Córdoba donde falleció Guillermo Bustamante. Es uno de los cinco agentes que se encuentran detenidos e imputados por el hecho ocurrido el pasado 24 de marzo y había llegado al establecimiento tras el llamado del playero.

El abogado del oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, quien está acusado por el delito de homicidio calificado, dijo que su cliente es «inocente» y que «en ningún momento le hizo una llave» a la víctima.

«Se encontró con una persona muy corpulenta que estaba completamente ido y no entendía las órdenes»; explicó el letrado Gabriel Ferreyra , quien aseguró que no lograron reducirlo «por la violencia que tenía». Según dijo, en función de la versión de su cliente, la actitud agresiva del fallecido «continuó incluso ya atrapado y dentro del móvil». «Él me explicó que cumplió el protocolo, es decir que en ningún momento se le hizo una llave o sujeción por el cuello. Cumplió su deber, cumplió con su protocolo»; añadió a El Doce.

«Mi cliente está completamente golpeado e incluso la víctima le habría mordido la mano en el intento de forcejeo. Tiene lesiones. Guzmán jamás hizo una acción para provocarle la muerte ni tampoco le propinó golpes»; recalcó Ferreyra.

El fiscal Guillermo González lleva adelante la causa por el suceso ocurrido en el barrio Villa Páez.