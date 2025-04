¿Qué dijo la directora del Hospital Rawson tras la denuncia de abuso?

Tras la denuncia de abuso que hizo una paciente internada en el Hospital Rawson, habló la directora y explicó por qué no hay personas apartadas en el marco de la investigación. Claudia Toledo reconoció que la mujer denunció el hecho, pero no señaló a ninguna persona en particular y que se dio intervención a la justicia.

La denunciante tiene 34 años y lleva internada más de 40 días a causa de una encefalitis severa (inflamación del cerebro). En las últimas horas, se conoció que habría manifestado que un hombre (presuntamente integrante del equipo de salud) la violaba por las noches. Lo hizo a través de un perturbador mensaje que le acercó su pareja.

Según explicó Toledo, la mujer está en la sala de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en un sector donde no hay cámaras.

Al tomar conocimiento del caso, se aplicó el «protocolo de visita extendida», que permite que los familiares estén más tiempo con la paciente en la UTI y habilitaron la permanencia de una consigna policial junto a la mujer.