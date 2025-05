Carlos Paz: una distribuidora sufrió tres robos en un mes

Villa Carlos Paz. Los comerciantes de Carlos Paz. se encuentran preocupados y atemorizados por una ola de hechos delictivos que se vienen dando en las últimas semanas. Esta madrugada la distribuidora Bossana, en la esquina de Cárcano y Sargento Cabral, sufrió el tercer robo en menos de un mes.

El dueño del local se mostró indignado y cansado de la situación y manifestó a EL DIARIO: "En el primer robo nos rompieron un vidrio, se llevaron una caja de seguridad con algo de plata, mercadería, posnet, un celular. El 23 de abril volvieron a entrar, se llevaron mercadería, otra vez rompieron vidrios y esta madrugada la persona entró dos veces: a las 00:10 y luego a las 00:50; era la misma persona, lo tenemos filmado, pero no se le ve la cara".

"Es una zona liberada, a la noche no anda nadie, a la pizzería del frente también le robaron varias veces en un mes. Nos están haciendo un desastre, no tenemos seguridad, una esquina tan importante de Carlos Paz y no tiene un domo".