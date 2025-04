Muertes de bebés en el Neonatal: pidieron perpetua para Brenda Agüero

Córdoba. Los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, terminaron hoy sus alegatos por el caso de las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, exponiendo las acusaciones contra los imputados y luego realizaron los pedidos de pena.

Para la fiscalía, la enfermera detenida, Brenda Agüero, es la principal responsable de las muertes y descompensaciones de los recién nacidos entre marzo y junio de 2022, por lo que quedó firme la solicitud de prisión perpetua para ella.

“No solo hay indicios, hay prueba concreta contra Brenda Agüero. La documentación que presentamos es profusa. Fui muy exhaustivo al tratar de explicar cómo se construyó este trabajo y cómo se dio la verificación de la utilización de un método. Ninguna de las partes pudo hacer una sólida contradicción de nuestro informe”, valoró el fiscal de Cámara.

En contrapartida, Ruiz Moreno y Ballestrini reclamaron penas más leves contra los ex funcionarios implicados en la causa. Pidieron, por ejemplo, tres años de prisión condicional para el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y cuatro años de cárcel para la ex directora del hospital de barrio Alto Verde, Liliana Asís.

El fiscal explicó en la segunda audiencia que la acusación que les cabe a los ex funcionarios está apoyada en la decisión que tuvieron para “encubrir con un favorecimiento real a la comisión de los hechos que cometió Brenda Agüero”.

Dijo que se podrían haber evitado tres fallecimientos y las descomposturas si los ex funcionarios hubieran denunciado al enterarse de lo que ocurría en el Neonatal. También advirtió que “se podrían haber obtenido muchas más pruebas”.

“No comunicaron lo que estaba pasando. Lo elemental hubiera sido decirle a todo el cuerpo de enfermería que se mantuvieran alerta porque se venían repitiendo hechos que podían ser provocados”, indicó Ruiz Moreno.



Las penas que pidieron los fiscales

Brenda Agüero: prisión perpetua.

Diego Cardozo: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación.

Liliana Asís: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Pablo Carvajal: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación.

Alejandro Gauto: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación especial.

Marta Elena Gómez: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Alejandro Escudero Salama: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Adriana Luisa Moralez: tres años de prisión condicional.

María Alejandra Luján: un año de inhabilitación y el máximo de la multa.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: un año de prisión, inhabilitación y el máximo de la multa.

Alicia Beatriz Ariza: un año de inhabilitación y el máximo de la multa.