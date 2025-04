Una vecina sufrió dos robos en 48 horas, el drama de la inseguridad

Una vecina del barrio La Quinta Cuarta Sección, en la zona oeste de Villa Carlos Paz, sufrió dos robos en 48 horas y asegura que los delitos vienen incrementándose en el sector. El último hecho se produjo a plena luz del día y sospecha que los delitos podrían estar motivados por la venta de drogas.

Según contó a EL DIARIO, el año pasado ya le habían desvalijado la casa.

La damnificada prefirió mantener su identidad en reserva y dijo: «El año pasado, en el mes de agosto, ingresaron y me llevaron todo lo que tenía. No me dejaron nada, se llevaron electrodomésticos, documentos y todo lo que encontraron. Este viernes a la mañana me fui al médico y cuando regresé me habían destrozado una ventana y se habían llevado la garrafa. El domingo por la tarde salí con mi sobrina y me llamaron que habían destrozado la puerta y entrado nuevamente».

«Mi sobrino se había quedado para cuidar la casa, se fue al supermercado y cuando volvió, descubrió que habían destrozado todo y se habían llevado las herramientas que él guarda y usa para trabajar. La Policía la llamó y viene, pero me dicen que no pueden hacer mucho. En este barrio ya no se puede vivir, roban todo el tiempo y algunos vecinos son amenazados»; añadió.

«Nos dijeron que la semana que viene tendríamos una reunión por la seguridad en el centro vecinal. Pedimos seguridad, nada más. Queremos poder vivir tranquilos»; completó.