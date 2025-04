¿Cuándo se conocerá la sentencia por las muertes de bebés en el Neonatal?

La Cámara Séptima del Crimen de Córdoba informó que el próximo 2 de junio se conocerán la sentencia por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. Según pudo conocerse, habrá 19 audiencias en el causa que tiene a la enfermera Brenda Agüero y a diez ex funcionarios y empleados como acusados.

Es importante destacar que el proceso comenzó el pasado 6 de enero y Agüero está sindicada como la responsable de suministrarlo dosis mortales a cinco recién nacidos y a los otros ocho que sobrevivieron.

Todavía faltan las declaraciones de los últimos cuatro testigos y que se amplíen las indagatorias.

Además de Agüero, está imputada la ex directora del Hospital Neonatal, Liliana Asís; Diego Cardozo, ex ministro de Salud de la Provincia de Córdoba; la ex jefa de enfermería del nosocomio, Alicia Beatriz Ariza; el es secretario de Salud, Pablo Miguel Carvajal; el abogado y subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Julio Alejandro Tomás Escudero Salama; Alejandro Gauto, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud; las médicas Marta Elena Gómez Flores, María Alejandra Luján, Adriana Luisa Moralez y Claudia Elizabeth Ringhelheim.