Villa Carlos Paz: Robaron un Pago Fácil en horas de la madrugada

Este martes 13 de mayo en horas de la madrugada, delincuentes robaron un local de Pago Fácil en el centro de Villa Carlos Paz y se dieron a la fuga. El hecho ocurrió en la calle San Lorenzo y escaparon cuando se disparó la alarma.

Carlos es el dueño del comercio y contó a El Diario: «A las 4:20 me dan el aviso de que estaba sonando la alarma, rompieron la reja con una barreta y reventaron el vidrio. Los vecinos escucharon la explosión del vidrio y llamaron a la Policía. Intentaron abrir una caja fuerte, pero no pudieron y se llevaron la caja chica que teníamos en el local con alrededor de 40 mil pesos».

«Tenía la computadora y otras cosas que se pudieron llevar, pero dejaron todo. Incluso dejaron tirados billetes de 10 y 20 pesos; se ve que no les servían. Un vecino dijo ver a dos personas que corrían hacia el lado de la calle Juan B. Justo. Vino la policía, les pedí que tomaran huellas, pero me dijeron que tenían que ser superficies planas y que no se podían tomar»; completó.