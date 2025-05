Personas con discapacidad: Córdoba exige al Congreso medidas urgentes

En la sesión legislativa de este martes, la Unicameral cordobesa aprobó una resolución que solicita a senadores y diputados nacionales por Córdoba acompañar la declaración de emergencia en materia de discapacidad, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación.

La iniciativa fue presentada por el bloque Construyendo Córdoba, a través de los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta, y apunta a dar respuesta a una situación crítica que afecta a miles de personas con discapacidad en todo el país.

Entre los puntos más urgentes del reclamo se encuentran la actualización de los pagos a prestadores de servicios y la renovación del nomenclador, una herramienta clave para definir coberturas y prestaciones básicas. Según señalaron, la demora en los pagos y la falta de actualización han generado cortes en servicios esenciales, perjudicando directamente a quienes más necesitan apoyo.

El texto también hace hincapié en la necesidad de restablecer el diálogo con las organizaciones y familias, muchas de las cuales vienen reclamando desde hace meses por mejores condiciones y mayor presencia del Estado.

“Estamos hablando de derechos fundamentales que hoy no están siendo garantizados. Esta declaración no es solo un gesto político: es una urgencia social que no puede esperar más”, señalaron desde el bloque impulsor.