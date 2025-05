Carlos Paz: Le robaron el auto que usa para trasladar a su esposo discapacitado

En la noche del viernes, cerca de las 20:30 horas, Estela González sufrió el robo de su vehículo en la esquina de las calles Tupungato y Sargento Cabral de Villa Carlos Paz. Mientras trabajaba, delincuentes se llevaron el automóvil que además de ser su herramienta laboral, es el único medio con el que traslada a su esposo con discapacidad.

La mujer se mostró profundamente angustiada por la situación y dijo: «Me llevaron las piernas; yo trabajo con ese auto, lo uso para llevar a mi esposo, que es discapacitado; es para lo que más lo uso».

uD83DuDEA8 Carlos Paz | Le robaron el auto que usaba para trasladar a su esposo discapacitado. Fue a denunciar, pero no la atendieron por el paro en la Unidad Judicial. "Me dejaron sin piernas", dijo entre lágrimas. pic.twitter.com/TfGe1Yf9C8 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) May 17, 2025

Según relató, lograron acceder a imágenes donde se ve a algunas personas sentadas que podrían estar vinculadas al robo. Sin embargo, hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta oficial.

Lo más grave es que cuando se dirigió a la Unidad Judicial para hacer la denuncia, no se la tomaron porque el personal se encontraba de paro. «Anoche vinimos a hacer la denuncia; nos dijeron que a las diez se levantaba el paro, pero estuve hasta tarde y no me la tomaron. En el día de hoy volví y sigo acá esperando que me atiendan»; relató a EL DIARIO.