Habló la mamá del joven fallecido en el trágico derrumbe

Ana Cortés es la madre del joven que perdió la vida en el trágico derrumbe en la ciudad de Córdoba. La mujer rompió el silencio y se refirió al suceso registrado en un bar de barrio Güemes, donde falleció su hijo Ramiro Alaniz Cortés.

La víctima fatal que dejó la caída del techo del bar «Posto», era oriunda de Villa Dolores y padre de un niño de 8 años.

En una entrevista con El Doce, su mamá contó que era «un ser de luz» y dijo: «Estaba muy apurado por vivir, tenía tantas cosas hermosas que cada persona que lo conoció lo recuerda». Consultada sobre el hecho ocurrido el sábado pasado, reveló se trató de una «fatalidad que no tendría que haber ocurrido» y que días atrás, su hijo la había llamado por teléfono y ella no pudo atenderlo.

«Estaba con mi otro nieto Hipólito, hijo de Lautaro, en una cancha de hockey y me llamaba para que me hablaran los nietos y yo no atendí»; se lamentó Ana, quien confirmó que el próximo jueves 22 de mayo, su hijo hubiese celebrados sus 33 años.

Sobre el lamentable desenlace, aseguró: «Ese día sábado estuvo trabajando desde las 7 hasta las 20 y se vio con unos amigos de Villa Dolores que estaban en Córdoba y hacía mucho no los veía. La ha pasado bien y con eso me quedo, con que estaba feliz».