La cantante Silvina Garré fue estafada y perdió todos sus ahorros

Buenos Aires. Silvina Garré atraviesa horas de profunda angustia tras haber sido víctima de una estafa virtual que la dejó sin acceso a sus ahorros y con sus datos personales comprometidos. La noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, luego de conversar con allegados a la artista rosarina, figura emblemática del movimiento Trova Rosarina en los años ochenta.

“Quiero abrir el programa con una información urgente que tiene que ver con la cantante argentina Silvina Garré, quien está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida”, comenzó Etchegoyen.

Según relató el periodista, la intérprete fue blanco de una modalidad delictiva cada vez más extendida: el robo de identidad y el acceso remoto a dispositivos móviles. “Me cuentan que la estafa fue telefónica. Le chuparon el teléfono y le vaciaron por completo su cuenta bancaria. Le robaron todo, literal”, explicó con preocupación.

La situación no terminó allí. De acuerdo con la información aportada por el entorno cercano de la artista, además del acceso a sus cuentas bancarias, los delincuentes también lograron ingresar a sus correos electrónicos, lo que compromete aún más su información personal. “Le hackearon sus mails, le tomaron el control digital completo. Está devastada”, agregó Etchegoyen.

La artista, que en los últimos años se mantuvo activa con presentaciones en todo el país, todavía no realizó declaraciones públicas. “Intenté comunicarme con Silvina pero no responde. Si llega a hacerlo antes de que termine el programa, lo voy a comunicar. Lo que sí sabemos es que ya realizó la denuncia correspondiente”, concluyó el conductor, visiblemente consternado por la situación.

El episodio que atraviesa Garré, próxima a realizar un nuevo show en Buenos Aires con todos sus éxitos además de los temas que serán parte de su nuevo disco, pone en evidencia el crecimiento de los delitos informáticos y la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas las personas y en particular las figuras públicas, aun cuando mantienen un bajo perfil. Mientras tanto, su entorno espera que las autoridades puedan avanzar en la investigación para dar con los responsables y recuperar al menos parte de lo sustraído.