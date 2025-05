Encontraron muerta a una joven argentina en España

España. Una joven argentina fue hallada muerta en la ciudad de Tenerife, España, en un misterioso escenario que está siendo investigado por la Justicia local. Se trata de una mujer de entre 24 y 25 años que aún no fue identificada, ya que su cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición y adentro de un departamento ubicado en el complejo turístico de Costa Adeje.

Las autoridades de la zona dieron con la víctima durante la tarde del viernes, luego de que otros huéspedes del mismo edificio alertaran sobre un fuerte olor que emanaba una de las puertas. A raíz del aviso, personal policial se movilizó hasta el lugar y descubrió que en el interior de esa vivienda había dos cuerpos sin vida.

Se trataba de la argentina y de un hombre, de nacionalidad italiana y de su misma edad, cuyos cadáveres estaban tendidos y tenían un nivel de descomposición que daba cuenta que llevaban varios días muertos. El hallazgo provocó un shock en los vecinos de la zona, según indicó el medio local Diario de Pontevedra, que dio a conocer la noticia.

El estado en el que estaban sus restos no permitió que la Policía Nacional -que lidera la investigación sobre las causas de los fallecimientos- pudiera determinar a simple vista si tenían alguna lesión importante en alguna parte del cuerpo.

No obstante, debido a cómo los encontraron y las primeras evidencias recolectadas en la escena, descartaron en primera instancia que hayan muerto por una causa natural. En este sentido, la principal hipótesis que barajan es que hayan sido víctimas de un ataque violento.

Para esto, serán determinantes los resultados de las autopsias que se le realizarán a los dos jóvenes, cuyas identidades esperan confirmar en las próximas horas para informar a sus allegados lo ocurrido, según señaló el medio ya mencionado.