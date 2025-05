Murió a los 38 años Luciano Ojeda, novio de Gladys la Bomba Tucumana

Buenos Aires. Una triste noticia golpeó al mundo del espectáculo la tarde del sábado cuando se conoció la muerte de Luciano Ojeda, novio de Gladys “La Bomba Tucumana”. Tenía 38 años y luchaba hace un tiempo contra una grave enfermedad. En diálogo con Teleshow, Roberto Castillo, abogado de la cantante, confirmó la situación.

Matías, el hermano de Luciano, publicó una sentida fotografía en su cuenta de Instagram. Allí se lo ve embarcado, en una jornada de pesca junto a Luciano, y una frase con el aroma de las despedidas: “Siempre vas a estar en mis memorias de esta manera. Hermano, te voy a amar por siempre”. A su vez, Thiago Griffo, el hijo de la cantante, suspendió sus presentaciones aludiendo “razones de fuerza mayor”.

Ojeda había sido diagnosticado con un tumor en la zona abdominal, una condición que lo obligó a someterse a tratamientos agresivos y cirugías. El 8 de abril pasado, un mensaje de la cantante había preocupado a sus seguidores. Allí se veía a Luciano internado y conectado a sondas y unas palabras que buscaban darle ánimo en un momento difícil.

Aunque el propio novio de la cantante intentó restarle dramatismo al cuadro actual con la frase “No se alarmen, son estudios de rutina”, lo cierto es que el mensaje se vio acompañado por imágenes donde se lo observaba internado y rodeado de equipamiento médico, lo que provocó una inmediata reacción entre quienes siguen su evolución.

“Mi amor, mi guerrero, vamos. Fuerza, mi amor, sos un gran luchador. Un hombre muy valiente. Lo estás dando todo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram con imágenes desde la clínica. La situación removió un historial médico que ya había sido revelado por la propia Gladys tiempo atrás.

Después de la primera cirugía, la pareja enfrentó una recaída: “En esa segunda operación le sacaron de vuelta el tumor, pero a los cuatro meses lo tenía de nuevo y ahí empezó la quimio”, explicó Gladys con crudeza. Esos meses marcaron una lucha física para Ojeda y un quiebre emocional en la pareja, que llegó a separarse.

“Me dijo que yo no merecía pasar por eso, por su enfermedad. Se alejó de mí. Lloré cuatro meses”, había contado con anterioridad la cantante. Esa ruptura duró hasta que ambos decidieron retomar el vínculo y enfrentar juntos la enfermedad. En junio del año pasado, incluso anunciaron su intención de casarse, convencidos de que el amor era más fuerte que cualquier adversidad médica. Hasta que la noticia más dolorosa puso fin a una historia de amor de resiliencia y superación permanente.

En medio de esta batalla, Ojeda aprovechó para dedicarle unas palabras a su pareja y agradecerle por todo su apoyo. “No quería dejar pasar la oportunidad de decirte lo mucho que te amo mi hermosa mía @gladyslabomba18”, escribió el novio de la cantante como epígrafe de una de las publicaciones recientes. Inmediatamente, sensibilizada por sus palabras, la artista le respondió con una extensa y emotiva dedicatoria: “Admiro tu gran fortaleza ante todas las cosas que estás pasando. Vamos que Dios nuestro Señor no te abandona nunca, mi Chano. Gracias a todos los que hagan oraciones para que vos sigas adelante, mi vida”.

En ese marco, el pedido de “oraciones” por la salud del hombre y el tono de urgencia en los mensajes encendieron las alarmas. Muchos usuarios manifestaron su sorpresa por la intensidad del comentario, especialmente quienes no estaban al tanto del cuadro clínico previo que atravesó Ojeda.

El vínculo entre los dos comenzó en 2022, cuando la cantante se encontraba haciendo temporada en Carlos Paz. “Lo conocí cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz”, contó entre lágrimas en LAM (América). “Se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires”. La emoción le quebró la voz: “Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”.